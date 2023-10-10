أردوغان ينتقد حصار إسرائيل لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، باعتبار أن قطع الكهرباء والمياه يتعارض مع حقوق الإنسان.
ووفقاً لـ(يورو نيوز)، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، انتقد أردوغان خطط الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، مشيراً إلى أن وجودها قد يؤدي إلى مذابح.
وعبر عن استغرابه لوجود حاملة الطائرات الأميركية في إسرائيل لما في ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع القائمة في المنطقة.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
10/10/2023 20:33:37
MENAFN10102023000117011021ID1107221516
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