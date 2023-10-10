أردوغان ينتقد حصار إسرائيل لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، باعتبار أن قطع الكهرباء والمياه يتعارض مع حقوق الإنسان.

ووفقاً لـ(يورو نيوز)، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، انتقد أردوغان خطط الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، مشيراً إلى أن وجودها قد يؤدي إلى مذابح.

وعبر عن استغرابه لوجود حاملة الطائرات الأميركية في إسرائيل لما في ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع القائمة في المنطقة.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

10/10/2023 20:33:37