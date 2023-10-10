فرنسا تنظم رحلة جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

فرنسا تنظم رحلة جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل
التاريخ
10/10/2023 2:36:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها الى مطار بن غوريون.
--(بترا)
أ ن/ع ط
10/10/2023 20:13:47
MENAFN10102023000117011021ID1107221515
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