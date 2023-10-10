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فرنسا تنظم رحلة جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

10/10/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها الى مطار بن غوريون.
--(بترا)
أ ن/ع ط
10/10/2023 20:13:47

MENAFN10102023000117011021ID1107221515

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