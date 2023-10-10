وزير الأوقاف يتفقد مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 10 تشرين الأول ( بترا )- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، مشروع بناء الوحدات السكنية للأسر العفيفة الذي ينفذه صندوق الزكاة في منطقة الشونة الشمالية.

وأشار الخلايلة، خلال الزيارة بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، الى أهمية المشروع والذي يأتي ضمن برنامج صندوق الزكاة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بالعمل على خدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة تسريع الأعمال الإنشائية في المشروع والتقيد بالتعليمات الهندسية ليتسنّ تسليم الوحدات السكنية للأسر المحتاجة نهاية العام الحالي.

يذكر أن مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.

--(بترا)





أ غ / ب ع / ع ط

10/10/2023 20:08:41