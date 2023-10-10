وزير الأوقاف يتفقد مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 10 تشرين الأول ( بترا )- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، مشروع بناء الوحدات السكنية للأسر العفيفة الذي ينفذه صندوق الزكاة في منطقة الشونة الشمالية.
وأشار الخلايلة، خلال الزيارة بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، الى أهمية المشروع والذي يأتي ضمن برنامج صندوق الزكاة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بالعمل على خدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.
وأكد وزير الأوقاف، ضرورة تسريع الأعمال الإنشائية في المشروع والتقيد بالتعليمات الهندسية ليتسنّ تسليم الوحدات السكنية للأسر المحتاجة نهاية العام الحالي.
يذكر أن مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.
--(بترا)
أ غ / ب ع / ع ط
10/10/2023 20:08:41
MENAFN10102023000117011021ID1107221514
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