Tuesday, 10 October 2023 10:33 GMT

وزير الأوقاف يتفقد مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية

10/10/2023 2:36:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 10 تشرين الأول ( بترا )- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، مشروع بناء الوحدات السكنية للأسر العفيفة الذي ينفذه صندوق الزكاة في منطقة الشونة الشمالية.

وأشار الخلايلة، خلال الزيارة بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، الى أهمية المشروع والذي يأتي ضمن برنامج صندوق الزكاة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بالعمل على خدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مناطق جيوب الفقر.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة تسريع الأعمال الإنشائية في المشروع والتقيد بالتعليمات الهندسية ليتسنّ تسليم الوحدات السكنية للأسر المحتاجة نهاية العام الحالي.

يذكر أن مشروع الوحدات السكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.

--(بترا)


أ غ / ب ع / ع ط

10/10/2023 20:08:41

MENAFN10102023000117011021ID1107221514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث