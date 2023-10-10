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الأغذية العالمي يطالب بإقامة ممرات إنسانية لدخول المساعدات الى غزة

10/10/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم، بإقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.
وأعلن البرنامج في بيان صحفي، إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، والذين يواجهون ظروفا صعبة، ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية.
وقال البرنامج إنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتاجين، مؤكدا أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل "مع هذا الوضع الحرج".
وأشار البرنامج الى انه وزع بالتعاون مع الأونروا المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73,000 نازح في الملاجئ في غزة وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء، مع إعاقة البنية التحتية المتضررة بشدة لكل من إنتاج الغذاء والإمدادات الغذائية وشبكات التوزيع.
-- (بترا)
م د/ع ط
10/10/2023 20:17:51

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