الأغذية العالمي يطالب بإقامة ممرات إنسانية لدخول المساعدات الى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم، بإقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.
وأعلن البرنامج في بيان صحفي، إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، والذين يواجهون ظروفا صعبة، ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية.
وقال البرنامج إنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتاجين، مؤكدا أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل "مع هذا الوضع الحرج".
وأشار البرنامج الى انه وزع بالتعاون مع الأونروا المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73,000 نازح في الملاجئ في غزة وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء، مع إعاقة البنية التحتية المتضررة بشدة لكل من إنتاج الغذاء والإمدادات الغذائية وشبكات التوزيع.
-- (بترا)
م د/ع ط
10/10/2023 20:17:51
MENAFN10102023000117011021ID1107221513
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