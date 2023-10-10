برلين ترفض تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- رفضت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إمكانية تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعتمد على هذه المساعدات لتلبية احتياجاته الحيوية.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، قبل بدء اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان: "سيكون من الخطأ تماما تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين لاسيما وأن ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم بالغذاء والماء والدواء.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

10/10/2023 20:03:24

