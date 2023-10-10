برلين ترفض تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- رفضت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إمكانية تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعتمد على هذه المساعدات لتلبية احتياجاته الحيوية.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، قبل بدء اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان: "سيكون من الخطأ تماما تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين لاسيما وأن ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم بالغذاء والماء والدواء.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
10/10/2023 20:03:24
MENAFN10102023000117011021ID1107221512
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