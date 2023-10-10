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مجلس مفوضي إقليم البترا الجديد يباشر أعماله

10/10/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 10تشرين الأول (بترا)- باشر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الجديد أعماله بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور الإرادةُ الملكيَّةُ السَّاميةُ، بالموافقةِ على قرار مجلسِ الوزراء بتعيينهم وأدائهم القسم القانوني يوم أمس الإثنين.
وقال رئيس المجلس الدكتور فارس البريزات، إن المجلس سيبدأ عمله ويبني على ما تم إنجازه من قبل المجلس السابق إضافة إلى التركيز على مستوى التنمية الشاملة المستدامة في لواء البترا والحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية.
وأضاف البريزات أن المجلس سيضع خططا للعمل عليها خلال الفترة المقبلة والتركيز على العديد من الجوانب فيما يخص العملية السياحية وتوفير تجربة سياحية مناسبة لزوار البترا والبنية التحتية والاهتمام بالاستثمار والعديد من الجوانب الأخرى.
وأكد البريزات أن المجلس في مهمته الجديدة جاء لخدمة لواء البترا بما فيه المجتمعات المحلية بكافة تجمعاته الستة، وزوار مدينة البترا وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير البترا.
واستهل المجلس أعماله بجولة تفقدية على مباني ومكاتب السلطة وأصدر رئيس المجلس بعض التوجيهات اللازمة لمعالجة بعض الملاحظات الموجودة وتحسين بيئة العمل.
--(بترا)
د ط/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:55:54

MENAFN10102023000117011021ID1107221511

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