مجلس مفوضي إقليم البترا الجديد يباشر أعماله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 10تشرين الأول (بترا)- باشر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الجديد أعماله بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور الإرادةُ الملكيَّةُ السَّاميةُ، بالموافقةِ على قرار مجلسِ الوزراء بتعيينهم وأدائهم القسم القانوني يوم أمس الإثنين.
وقال رئيس المجلس الدكتور فارس البريزات، إن المجلس سيبدأ عمله ويبني على ما تم إنجازه من قبل المجلس السابق إضافة إلى التركيز على مستوى التنمية الشاملة المستدامة في لواء البترا والحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية.
وأضاف البريزات أن المجلس سيضع خططا للعمل عليها خلال الفترة المقبلة والتركيز على العديد من الجوانب فيما يخص العملية السياحية وتوفير تجربة سياحية مناسبة لزوار البترا والبنية التحتية والاهتمام بالاستثمار والعديد من الجوانب الأخرى.
وأكد البريزات أن المجلس في مهمته الجديدة جاء لخدمة لواء البترا بما فيه المجتمعات المحلية بكافة تجمعاته الستة، وزوار مدينة البترا وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير البترا.
واستهل المجلس أعماله بجولة تفقدية على مباني ومكاتب السلطة وأصدر رئيس المجلس بعض التوجيهات اللازمة لمعالجة بعض الملاحظات الموجودة وتحسين بيئة العمل.
--(بترا)
د ط/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:55:54
MENAFN10102023000117011021ID1107221511
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