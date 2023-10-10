استشهاد فلسطيني بطولكرم جراء أصابته بشظايا صاروخ اطلقه الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد المواطن الفلسطيني علي محمد عليان 34 عاما، من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ "القبة الحديدية" سقط على مدخل البلدة.
وقال رئيس بلدية باقة الشرقية وليد نظمي في بيان اليوم الثلاثاء، إن شظايا صاروخ القبة الحديدية الذي أطلقه الاحتلال تسبب باستشهاد الشاب عليان الذي كان يقف أمام منزله، وإصابة 6 مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، إضافة لإلحاق أضرار في عدد من البنايات والمنازل.
وأضاف نظمي أنه من المقرر تشييع جثمان الشهيد عليان غدا الأربعاء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:50:54
MENAFN10102023000117011021ID1107221510
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