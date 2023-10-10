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استشهاد فلسطيني بطولكرم جراء أصابته بشظايا صاروخ اطلقه الاحتلال

10/10/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد المواطن الفلسطيني علي محمد عليان 34 عاما، من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ "القبة الحديدية" سقط على مدخل البلدة.
وقال رئيس بلدية باقة الشرقية وليد نظمي في بيان اليوم الثلاثاء، إن شظايا صاروخ القبة الحديدية الذي أطلقه الاحتلال تسبب باستشهاد الشاب عليان الذي كان يقف أمام منزله، وإصابة 6 مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، إضافة لإلحاق أضرار في عدد من البنايات والمنازل.
وأضاف نظمي أنه من المقرر تشييع جثمان الشهيد عليان غدا الأربعاء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:50:54

MENAFN10102023000117011021ID1107221510

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