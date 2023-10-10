الصفدي يلتقي لازاريني ويهاتف نظيره اليوناني(إعادة موسعة)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 10 تشرين الأول(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليبو لازاريني، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في غزة وتعطيل قدرات الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين نتيجة التصعيد الخطير واستمرار الحرب على غزة.

وأكد الصفدي ضرورة حماية المدنيين الذين تدين القوانين الدولية قتلهم واستهدافهم في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة، تفاديا لانعكاس تداعياتهما على المنطقة برمتها.

وأشار الصفدي إلى أن المملكة بدأت بتجهيز المساعدات لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق الكامل والمسبق مع مصر، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

وأكد الصفدي مركزية دور الأونروا الإنساني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ودعم الأردن الكامل لها، وضرورة السماح الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وإزالة جميع العقبات التي تقيد دور الوكالة.

ووضع لازاريني، الصفدي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الأونروا، والصعوبات المالية التي تحد دون قدرتها على القيام بدورها الإنساني الأساسي في غزة.

وأكد الصفدي و لازاريني استمرار التعاون في جهود توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية في غزة.

إلى ذلك بحث الصفدي مع وزير خارجية اليونان يورجوس يرابيتريتيس، في اتصالٍ هاتفي، جهود وقف التصعيد الخطير والحرب على غزة وحماية المنطقة برمتها من تبعاتها، وإيجاد أفقٍ حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ ع ط

10/10/2023 20:00:00