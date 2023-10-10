الصفدي يلتقي لازاريني ويهاتف نظيره اليوناني(إعادة موسعة)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 10 تشرين الأول(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليبو لازاريني، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في غزة وتعطيل قدرات الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين نتيجة التصعيد الخطير واستمرار الحرب على غزة.
وأكد الصفدي ضرورة حماية المدنيين الذين تدين القوانين الدولية قتلهم واستهدافهم في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة، تفاديا لانعكاس تداعياتهما على المنطقة برمتها.
وأشار الصفدي إلى أن المملكة بدأت بتجهيز المساعدات لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق الكامل والمسبق مع مصر، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.
وأكد الصفدي مركزية دور الأونروا الإنساني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ودعم الأردن الكامل لها، وضرورة السماح الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وإزالة جميع العقبات التي تقيد دور الوكالة.
ووضع لازاريني، الصفدي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الأونروا، والصعوبات المالية التي تحد دون قدرتها على القيام بدورها الإنساني الأساسي في غزة.
وأكد الصفدي و لازاريني استمرار التعاون في جهود توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية في غزة.
إلى ذلك بحث الصفدي مع وزير خارجية اليونان يورجوس يرابيتريتيس، في اتصالٍ هاتفي، جهود وقف التصعيد الخطير والحرب على غزة وحماية المنطقة برمتها من تبعاتها، وإيجاد أفقٍ حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
10/10/2023 20:00:00
MENAFN10102023000117011021ID1107221509
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