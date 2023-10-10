الكويت تدعو المنظمات الدولية لإيجاد حل لما يجري بالأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دعت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، المنظمات والمجتمع الدولي الى العمل لإيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب تطورات الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم السبت الماضي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، في كلمة دولة الكويت خلال الدورة الـ217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عبر مندوبها الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور آدم الملا، عن أسفه العميق حيال ما يجري في هذه البقعة من الوطن العربي.
ودعا إلى إيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب وجذور العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن يتم ذلك إلا باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة في الحياة والعيش الكريم على أرضه.
كما دعا المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، والقطاعات المختصة بالأمانة العامة الى الاضطلاع بدورهم لضمان تنفيذ قرارات والتزامات المنظمة تجاه المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:31:56
MENAFN10102023000117011021ID1107221508
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