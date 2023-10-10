الكويت تدعو المنظمات الدولية لإيجاد حل لما يجري بالأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دعت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، المنظمات والمجتمع الدولي الى العمل لإيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب تطورات الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم السبت الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، في كلمة دولة الكويت خلال الدورة الـ217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عبر مندوبها الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور آدم الملا، عن أسفه العميق حيال ما يجري في هذه البقعة من الوطن العربي.

ودعا إلى إيجاد حلول منصفة وعادلة لمعالجة أسباب وجذور العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن يتم ذلك إلا باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة في الحياة والعيش الكريم على أرضه.

كما دعا المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، والقطاعات المختصة بالأمانة العامة الى الاضطلاع بدورهم لضمان تنفيذ قرارات والتزامات المنظمة تجاه المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

10/10/2023 19:31:56