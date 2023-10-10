مصر تدعو لبذل الجهود لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد وعدم توسيع رقعته، حماية لأرواح المدنيين وحفاظاً على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، اليوم الثلاثاء، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبحث آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والتصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واضعا نظيره الإيراني في صورة الجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

10/10/2023 19:27:39