مصر تدعو لبذل الجهود لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد وعدم توسيع رقعته، حماية لأرواح المدنيين وحفاظاً على استقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، اليوم الثلاثاء، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبحث آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والتصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واضعا نظيره الإيراني في صورة الجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.
كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.
من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
10/10/2023 19:27:39
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