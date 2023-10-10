وزير الداخلية يعين هيئة إدارة مؤقتة لجمعية مستثمري قطـاع الإسكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)-قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تعيين هيئة إدارة مؤقتة لجمعية المستثمرين في قطـاع الإسكان الأردني.

وأكد، ضرورة قيـام هيئة الإدارة المؤقتـة باستكمال الإجـراءات اللازمـة للدعوة لإجـراء الانتخابـات الخاصـة بالهيئـة العامـة للجمعيـة وفـق النظـام الأساسي للجمعيـة، بمـا ينسـجـم مـع قـانون الجمعيـات رقم (51) لسنة 2008 وبالسرعة الممكنة .

وكان مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قد استقال من مهامه في شهر كانون الثاني من العام الحالي.

--(بترا)





رش/م د/ ع ط

10/10/2023 19:22:46