الخدمة المدنية ينظم ندوة عن الاحتراق الوظيفي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- نظم قسم رعاية ورفاه الموظفين في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية عن "الاحتراق الوظيفي ورعاية الذات"، بالتعاون مع المركز الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة.
وتحدث الدكتور عبدالله أبو دنون، والباحثة النفسية فاطمة حوارات، عن الاحتراق الوظيفي الذي يعد نوعًا من الإنهاك الوظيفي والتوتر المرتبط بضغوط العمل، وما يرافقه من إرهاق بدني أو نفسي وإحساس بتراجع الإنتاجية.
وتناولت المحاضرة أسباب الاحتراق الوظيفي وأعراضه وطرق علاجه من خلال تبني مفهوم رعاية الذات.
وأكدت رئيس قسم رعاية ورفاه الموظفين في ديوان الخدمة سلام العبادي، بحضور مدير إدارة العمليات المساندة في الديوان محمد الوريكات، أهمية تثقيف الموظفين بهذه المفاهيم الحياتية وتطبيق علم النفس في بيئة العمل؛ لما لهذا من أثر إيجابي على أداء الموظف، وزيادة الإنتاجية في القطاع العام.
--(بترا)
ه ع/م د/ع ط
10/10/2023 19:16:02
MENAFN10102023000117011021ID1107221505
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