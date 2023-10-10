Tuesday, 10 October 2023 10:32 GMT

الخدمة المدنية ينظم ندوة عن الاحتراق الوظيفي

10/10/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- نظم قسم رعاية ورفاه الموظفين في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية عن "الاحتراق الوظيفي ورعاية الذات"، بالتعاون مع المركز الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة.
وتحدث الدكتور عبدالله أبو دنون، والباحثة النفسية فاطمة حوارات، عن الاحتراق الوظيفي الذي يعد نوعًا من الإنهاك الوظيفي والتوتر المرتبط بضغوط العمل، وما يرافقه من إرهاق بدني أو نفسي وإحساس بتراجع الإنتاجية.
وتناولت المحاضرة أسباب الاحتراق الوظيفي وأعراضه وطرق علاجه من خلال تبني مفهوم رعاية الذات.
وأكدت رئيس قسم رعاية ورفاه الموظفين في ديوان الخدمة سلام العبادي، بحضور مدير إدارة العمليات المساندة في الديوان محمد الوريكات، أهمية تثقيف الموظفين بهذه المفاهيم الحياتية وتطبيق علم النفس في بيئة العمل؛ لما لهذا من أثر إيجابي على أداء الموظف، وزيادة الإنتاجية في القطاع العام.
--(بترا)
ه ع/م د/ع ط
10/10/2023 19:16:02

MENAFN10102023000117011021ID1107221505

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