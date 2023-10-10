Tuesday, 10 October 2023 10:32 GMT

انطلاق برنامج محاكاة المشاركة السياسية للشباب في اربد

10/10/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 10 تشرين الأول (بترا)- بدأت في مركز شباب وشابات غرب اربد اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج المحاكاة للمشاركة السياسية، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني .
ويهدف البرنامج، الذي يستمر 4 أيام بمشاركة 25 شابا وشابة، إلى تطبيق تجربة المحاكاة للحياة الحزبية، وتدريب المشاركين على موضوعات تركز على آليات المفاوضات، وبناء التحالفات، وإعداد وبناء الحملة الانتخابية، وإدارة التنظيم السياسي، وتطوير السياسات العامة تجاه قضايا المواطنة والأحزاب والإعلام وغيرها.
وأكدت مديرة المركز، خلود أبو زياد، أهمية البرنامج في تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتمكينهم من المساهمة في تطوير التنمية السياسية وانعكاسها على مختلف المجالات.
-- ( بترا )
أ غ /ع ط
10/10/2023 19:14:13

MENAFN10102023000117011021ID1107221504

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