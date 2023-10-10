انطلاق برنامج محاكاة المشاركة السياسية للشباب في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 10 تشرين الأول (بترا)- بدأت في مركز شباب وشابات غرب اربد اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج المحاكاة للمشاركة السياسية، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني .
ويهدف البرنامج، الذي يستمر 4 أيام بمشاركة 25 شابا وشابة، إلى تطبيق تجربة المحاكاة للحياة الحزبية، وتدريب المشاركين على موضوعات تركز على آليات المفاوضات، وبناء التحالفات، وإعداد وبناء الحملة الانتخابية، وإدارة التنظيم السياسي، وتطوير السياسات العامة تجاه قضايا المواطنة والأحزاب والإعلام وغيرها.
وأكدت مديرة المركز، خلود أبو زياد، أهمية البرنامج في تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتمكينهم من المساهمة في تطوير التنمية السياسية وانعكاسها على مختلف المجالات.
-- ( بترا )
أ غ /ع ط
10/10/2023 19:14:13
MENAFN10102023000117011021ID1107221504
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