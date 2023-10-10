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الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان

10/10/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عدة دول، أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2024.
وانتخبت الجمعية عن إفريقيا بوروندي وساحل العاج وغانا وملاوي، وعن دول آسيا والمحيط الهادئ، انتخبت الصين وإندونيسيا واليابان والكويت.
وعن دول أوروبا الشرقية: ألبانيا وبلغاريا، وعن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان، وانتخبت عن دول أوروبا الغربية فرنسا وهولندا.
وجرت الانتخابات بالاقتراع السري.
-- (بترا)
م د/م د/ ع ط
10/10/2023 19:09:31

MENAFN10102023000117011021ID1107221503

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