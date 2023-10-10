الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عدة دول، أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني 2024.
وانتخبت الجمعية عن إفريقيا بوروندي وساحل العاج وغانا وملاوي، وعن دول آسيا والمحيط الهادئ، انتخبت الصين وإندونيسيا واليابان والكويت.
وعن دول أوروبا الشرقية: ألبانيا وبلغاريا، وعن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان، وانتخبت عن دول أوروبا الغربية فرنسا وهولندا.
وجرت الانتخابات بالاقتراع السري.
-- (بترا)
م د/م د/ ع ط
10/10/2023 19:09:31
MENAFN10102023000117011021ID1107221503
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