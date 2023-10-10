بني مصطفى تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا) - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني؛ لدراسة تقديم برنامج مشترك لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية.

وقالت بني مصطفى، إن الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تسعى لتوفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وأضافت أن الأردن يسير بخطوات ثابتة بملف تعزيز الحماية الاجتماعية، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف؛ لدعم الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية.

وأكدت، أهمية التعامل مع حالات العنف الأسري، وفق أفضل الممارسات خصوصًا عندما يتعلق الأمر بذوي الإعاقة والأطفال، ووضع حلول استباقية لذلك، بما يوفر على الجهات ذات العلاقة ويساعدها في حل هذه التحديات.

وأشارت إلى أهمية وجود برامج توعوية متعلقة بالعنف الأسري، وبرامج للتفريغ النفسي والإرشاد النفسي والأسري في الدور التي تتبع للوزارة.

وبينت، أن الحماية الاجتماعية في إطار الأسرة والمجتمع تعد من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يوجد 19 مكتب خدمة اجتماعية منتشرة في أنحاء المملكة، تقوم بإعداد الدراسات الاجتماعية للحالات التي تراجعها.

وشددت بني مصطفى، على أن ما جرى بحثه سيتم بلورته في إطار مشاريع، متطلعة لتعزيز آفاق التعاون مع الصندوق الذي يقوم بالدور الداعم في مجال الإرشاد الأسري من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي.

من جهته، أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني، إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين، والتطور الذي يشهده الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدًا دعم الصندوق للأردن؛ لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

--(بترا)

ح ظ/م د / ع ط

10/10/2023 19:01:53