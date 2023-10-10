بني مصطفى تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا) - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني؛ لدراسة تقديم برنامج مشترك لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية.
وقالت بني مصطفى، إن الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تسعى لتوفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأضافت أن الأردن يسير بخطوات ثابتة بملف تعزيز الحماية الاجتماعية، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف؛ لدعم الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية.
وأكدت، أهمية التعامل مع حالات العنف الأسري، وفق أفضل الممارسات خصوصًا عندما يتعلق الأمر بذوي الإعاقة والأطفال، ووضع حلول استباقية لذلك، بما يوفر على الجهات ذات العلاقة ويساعدها في حل هذه التحديات.
وأشارت إلى أهمية وجود برامج توعوية متعلقة بالعنف الأسري، وبرامج للتفريغ النفسي والإرشاد النفسي والأسري في الدور التي تتبع للوزارة.
وبينت، أن الحماية الاجتماعية في إطار الأسرة والمجتمع تعد من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يوجد 19 مكتب خدمة اجتماعية منتشرة في أنحاء المملكة، تقوم بإعداد الدراسات الاجتماعية للحالات التي تراجعها.
وشددت بني مصطفى، على أن ما جرى بحثه سيتم بلورته في إطار مشاريع، متطلعة لتعزيز آفاق التعاون مع الصندوق الذي يقوم بالدور الداعم في مجال الإرشاد الأسري من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي.
من جهته، أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني، إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين، والتطور الذي يشهده الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدًا دعم الصندوق للأردن؛ لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/م د / ع ط
10/10/2023 19:01:53
MENAFN10102023000117011021ID1107221502
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