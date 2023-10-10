إطلاق 15 صاروخا من لبنان صوب المستوطنات

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان له، أنه اعترض 4 عمليات إطلاق، بينما سقطت 10 صواريخ في مناطق مفتوحة،بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة باستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" بصاروخ موجه.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ ع ط

10/10/2023 18:59:57