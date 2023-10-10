إطلاق 15 صاروخا من لبنان صوب المستوطنات

إطلاق 15 صاروخا من لبنان صوب المستوطنات
التاريخ
10/10/2023 2:35:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.
وادعى جيش الاحتلال، في بيان له، أنه اعترض 4 عمليات إطلاق، بينما سقطت 10 صواريخ في مناطق مفتوحة،بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة باستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" بصاروخ موجه.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
10/10/2023 18:59:57
MENAFN10102023000117011021ID1107221501
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