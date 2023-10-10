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إطلاق 15 صاروخا من لبنان صوب المستوطنات

10/10/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.
وادعى جيش الاحتلال، في بيان له، أنه اعترض 4 عمليات إطلاق، بينما سقطت 10 صواريخ في مناطق مفتوحة،بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة باستهداف آلية للاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" بصاروخ موجه.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
10/10/2023 18:59:57

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