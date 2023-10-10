جلسة تناقش استحداث نظام إنذار مبكر للفيضانات بالأزرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- عقدت منظمة ميرسي كور بالتعاون مع فريق العمل المجتمعي في قضاء الأزرق جلسة حوارية ناقشت إمكانية استحداث نظام مبكر لحالات الطوارئ، وتحديدا الاستجابة السريعة في حال حدوث فيضانات بالمنطقة وإيحاد خطط بديلة للتعامل مع الكوارث، والحد من آثارها.
وقال بيان صادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء إن الجلسة التي حضرها ممثلون عن جهات حكومية، ومجتمع مدني، وأعضاء مجلس اللامركزية، ركزت على التطبيق العملي لاستحداث نظام الإنذار المبكر والجدوى التي يحققها في التخفيف من الأضرار والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأشار مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة إلى أهمية وجود هذا النظام لحماية المنطقة من الكوارث الطبيعية والتعامل الأمثل مع الفيضانات والتقليل من مخاطرها.
وقدم فريق العمل المجتمعي عرضا لمقترح وجود نظام الإنذار المبكر اشتمل على المبررات واثره في حماية المواقع الأثرية والزراعية من الفيضانات والتكلفة المالية التي يحتاجها، حيث طالب الفريق الجهات المعنية بتخصيص هذه التكلفة ضمن موازنتها للعام القادم.
وأكد مدير المشاريع الاقتصادية والمناخية في منظمة ميرسي كور خليل النجار، أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والمنظمات والجهات الحكومية في إيجاد حلول وقائية لآثار التغير المناخي والفيضانات.
وبينت المنظمة في بيانها أنها تعمل ضمن برنامج "رفع منعة واستجابة المجتمعات للفيضانات" الذي يستهدف المناطق الحضرية والريفية لقياس قدرتها على الصمود أمام الكوارث، ومشاركة المعلومات وأوراق السياسات مع الجهات الرسمية والجهات الخارجية لرصد الواقع المناخي في الأردن وآلية وضع الحلول المناسبة للحد من آثاره.
--(بترا)
رخ/م د/ع ط
10/10/2023 18:53:35
MENAFN10102023000117011021ID1107221500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.