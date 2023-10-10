جلسة تناقش استحداث نظام إنذار مبكر للفيضانات بالأزرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- عقدت منظمة ميرسي كور بالتعاون مع فريق العمل المجتمعي في قضاء الأزرق جلسة حوارية ناقشت إمكانية استحداث نظام مبكر لحالات الطوارئ، وتحديدا الاستجابة السريعة في حال حدوث فيضانات بالمنطقة وإيحاد خطط بديلة للتعامل مع الكوارث، والحد من آثارها.

وقال بيان صادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء إن الجلسة التي حضرها ممثلون عن جهات حكومية، ومجتمع مدني، وأعضاء مجلس اللامركزية، ركزت على التطبيق العملي لاستحداث نظام الإنذار المبكر والجدوى التي يحققها في التخفيف من الأضرار والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشار مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة إلى أهمية وجود هذا النظام لحماية المنطقة من الكوارث الطبيعية والتعامل الأمثل مع الفيضانات والتقليل من مخاطرها.

وقدم فريق العمل المجتمعي عرضا لمقترح وجود نظام الإنذار المبكر اشتمل على المبررات واثره في حماية المواقع الأثرية والزراعية من الفيضانات والتكلفة المالية التي يحتاجها، حيث طالب الفريق الجهات المعنية بتخصيص هذه التكلفة ضمن موازنتها للعام القادم.

وأكد مدير المشاريع الاقتصادية والمناخية في منظمة ميرسي كور خليل النجار، أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والمنظمات والجهات الحكومية في إيجاد حلول وقائية لآثار التغير المناخي والفيضانات.

وبينت المنظمة في بيانها أنها تعمل ضمن برنامج "رفع منعة واستجابة المجتمعات للفيضانات" الذي يستهدف المناطق الحضرية والريفية لقياس قدرتها على الصمود أمام الكوارث، ومشاركة المعلومات وأوراق السياسات مع الجهات الرسمية والجهات الخارجية لرصد الواقع المناخي في الأردن وآلية وضع الحلول المناسبة للحد من آثاره.

--(بترا)

رخ/م د/ع ط

10/10/2023 18:53:35