شهيدان بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشربن الأول (بترا)- استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي النصر، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا بعدد من الصواريخ؛ وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين بجراح.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق جباليا شمال قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م د/ع ط

10/10/2023 18:51:30