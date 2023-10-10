شهيدان بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في رفح

شهيدان بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في رفح
التاريخ
10/10/2023 2:35:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشربن الأول (بترا)- استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي النصر، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا بعدد من الصواريخ؛ وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين بجراح.
كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق جباليا شمال قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ع ط
10/10/2023 18:51:30
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