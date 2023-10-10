Tuesday, 10 October 2023 10:32 GMT

شهيدان بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في رفح

10/10/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشربن الأول (بترا)- استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي النصر، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا بعدد من الصواريخ؛ وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين بجراح.
كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق جباليا شمال قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ع ط
10/10/2023 18:51:30

MENAFN10102023000117011021ID1107221499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث