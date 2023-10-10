الحنيطي يتابع اختتام فعاليات تمرين فرسان الصحراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، اختتام فعاليات تمرين فرسان الصحراء، الذي نفذته قوة الواجب الخاص المؤلفة من وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع في أحد ميادين التدريب المخصصة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري قدمه القائمون على التمرين عن القصد والأهداف المراد تحقيقها والفكرة التي بُني عليها التمرين، ومراحله ومجرياته النهائية.
واشتمل التمرين على معالجة الأهداف الطارئة وعمليات الاستطلاع والتزويد الأرضي والجوي، إضافة إلى التدريب على القتال في المناطق المبنية والجبلية، والهبوط التكتيكي للطائرات المجنحة وكيفية توظيف الطائرات المسيرة.
واستخدم في التمرين أحدث الوسائل التكنولوجية لمحاكاة ظروف الحرب الحديثة، باستخدام الطائرات المسيرة (درون)، مذخّرة برشاشات متوسطة وقنابل المورتر وصواريخ RBG للتعامل مع الأهداف الصعبة، لاستخدامها في عمليات التزويد والاستطلاع، واستخدام الروبوت الآلي في فتح الغرف.
وهدف التمرين الذي استمر 10أيام إلى عرض إمكانيات وقدرات لواء التدخل السريع في عمليات التنقل والانفتاح الاستراتيجي، وجاهزية اللواء في تنفيذ المهام والواجبات في العمليات الهجومية، وإظهار مدى الاحترافية في معالجة الأهداف الطارئة.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.
ويأتي هذا التمرين، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
10/10/2023 18:45:21
MENAFN10102023000117011021ID1107221498
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