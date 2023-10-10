الحنيطي يتابع اختتام فعاليات تمرين فرسان الصحراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، اختتام فعاليات تمرين فرسان الصحراء، الذي نفذته قوة الواجب الخاص المؤلفة من وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع في أحد ميادين التدريب المخصصة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري قدمه القائمون على التمرين عن القصد والأهداف المراد تحقيقها والفكرة التي بُني عليها التمرين، ومراحله ومجرياته النهائية.

واشتمل التمرين على معالجة الأهداف الطارئة وعمليات الاستطلاع والتزويد الأرضي والجوي، إضافة إلى التدريب على القتال في المناطق المبنية والجبلية، والهبوط التكتيكي للطائرات المجنحة وكيفية توظيف الطائرات المسيرة.

واستخدم في التمرين أحدث الوسائل التكنولوجية لمحاكاة ظروف الحرب الحديثة، باستخدام الطائرات المسيرة (درون)، مذخّرة برشاشات متوسطة وقنابل المورتر وصواريخ RBG للتعامل مع الأهداف الصعبة، لاستخدامها في عمليات التزويد والاستطلاع، واستخدام الروبوت الآلي في فتح الغرف.

وهدف التمرين الذي استمر 10أيام إلى عرض إمكانيات وقدرات لواء التدخل السريع في عمليات التنقل والانفتاح الاستراتيجي، وجاهزية اللواء في تنفيذ المهام والواجبات في العمليات الهجومية، وإظهار مدى الاحترافية في معالجة الأهداف الطارئة.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ويأتي هذا التمرين، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ ع ط

10/10/2023 18:45:21