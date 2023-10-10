النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في العام الحالي عند 3 بالمئة، وهو نفس التوقع الذي أعلنه في حزيران الماضي.

ووصف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، الاقتصاد العالمي بأنه "لا يزال يتعثر" مشيرا إلى أن تباطؤ النمو أكثر وضوحا في العالم الصناعي، بالمقارنة مع الدول النامية.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، توقع الصندوق، أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بغرض خفض التضخم، إلى تهدئة الأنشطة الاقتصادية مستقبلا، رغم من علامات مرونة ظهرت في وقت سابق من هذا العام.

--(بترا)

رصد / ف ق/ع ط

10/10/2023 18:33:24