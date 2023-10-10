النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في العام الحالي عند 3 بالمئة، وهو نفس التوقع الذي أعلنه في حزيران الماضي.
ووصف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، الاقتصاد العالمي بأنه "لا يزال يتعثر" مشيرا إلى أن تباطؤ النمو أكثر وضوحا في العالم الصناعي، بالمقارنة مع الدول النامية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، توقع الصندوق، أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بغرض خفض التضخم، إلى تهدئة الأنشطة الاقتصادية مستقبلا، رغم من علامات مرونة ظهرت في وقت سابق من هذا العام.
--(بترا)
رصد / ف ق/ع ط
10/10/2023 18:33:24
MENAFN10102023000117011021ID1107221497
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