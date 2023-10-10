رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مشاركين في منتدى الشباب العربي

رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مشاركين في منتدى الشباب العربي
التاريخ
10/10/2023 2:35:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 10 تشرين الأول (بترا) - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات في البترا، اليوم الثلاثاء، وفدا ضم مئة مشارك ومشاركة في منتدى الشباب العربي، ضمن اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية.
ونوه بريزات خلال اللقاء، إلى أهداف ورسالة ورؤية سلطة إقليم البترا حول تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل في حياة الشباب وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى إنتاج ملموس يسهم في رفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
--(بترا)
دط/م د
10/10/2023 18:30:09
MENAFN10102023000117011021ID1107221496
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