Tuesday, 10 October 2023 10:31 GMT

رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مشاركين في منتدى الشباب العربي

10/10/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 10 تشرين الأول (بترا) - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات في البترا، اليوم الثلاثاء، وفدا ضم مئة مشارك ومشاركة في منتدى الشباب العربي، ضمن اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية.
ونوه بريزات خلال اللقاء، إلى أهداف ورسالة ورؤية سلطة إقليم البترا حول تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل في حياة الشباب وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى إنتاج ملموس يسهم في رفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
--(بترا)
دط/م د
10/10/2023 18:30:09

MENAFN10102023000117011021ID1107221496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث