رئيس سلطة إقليم البترا يلتقي مشاركين في منتدى الشباب العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 10 تشرين الأول (بترا) - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات في البترا، اليوم الثلاثاء، وفدا ضم مئة مشارك ومشاركة في منتدى الشباب العربي، ضمن اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية.

ونوه بريزات خلال اللقاء، إلى أهداف ورسالة ورؤية سلطة إقليم البترا حول تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل في حياة الشباب وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى إنتاج ملموس يسهم في رفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب.

--(بترا)

دط/م د

10/10/2023 18:30:09