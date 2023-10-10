15 شركة أردنية تشارك بمعرض صناعات غذائية في ألمانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- شاركت غرفة صناعة الأردن بجناح أردني للصناعات الغذائية في معرض "أنوجا" للصناعات الغذائية الذي بدأ في السابع من الشهر الحالي في مدينة كولون في ألمانيا.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء؛ ضم الحناح الأردني 15 شركة أردنية متخصصة في الصناعات الغذائية المتنوعة، مشيراً إلى أنها مشاركة غير مسبوقة من قبل مختلف الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية؛ كاللحوم المجمدة والألبان والأجبان ومنتجات الخبز والمشروبات والبن وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير، أهمية المعرض للصناعة الوطنية كونه يصنف ضمن المعارض الدولية ذات الأهمية الكبرى والمتخصصة بقطاع الصناعات الغذائية، وتشارك فيه أكثر من 100 دولة كبرى، ويضم 10 معارض متخصصة تحت سقفٍ واحد.

وأشار الجغبير إلى أن المعرض يمكن المصنعين المحليين من الاطلاع على خبرات المشاركين والتعرف على آليات الصناعة المبتكرة، وبناء شراكات مع شركاء جدد من مختلف الأسواق العالمية.

وأكد سعي الغرفة الدائم، لتمثيل المملكة في المعارض والمحافل الدولية كافة، بما يزيد تنافسية الصناعات الأردنية أمام الشركات الصناعية العربية والدولية.

وبين نائب رئيس الغرفة، وممثل قطاع الصناعات الغذائية، محمد الجيطان أن مشاركة الصناعات الوطنية في هذه المعارض الدولية تشكل نقلة نوعية لها، وللصناعات الغذائية بالانتقال من الأغذية التقليدية إلى النوعية من خلال تبني التطورات التقنية في عالم صناعة الأغذية والتعرف على مستقبل وتوجهات الغذاء في العالم.

وقال إن المعرض يشكل فرصة للتعرف على تفضيلات واحتياجات المستهلكين في تلك الأسواق، مشيراً إلى النمو الملحوظ الذي سجلته صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، ليسجل أكثر من 325 مليون دينار، إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأوضح أن صادرات القطاع شهدت توسعاً في العديد من الأسواق، منها السوق الأميركية، والتركية، واليونانية، والهولندية والكندية، ما يؤكد ما تمتلكه الصناعات الوطنية الغذائية من جودة وكفاءة عالية جعلها قادرة على المنافسة والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأعرب الجيطان عن أمله بأن تحمل الفترة القادمة المزيد من النمو في الصادرات الوطنية والغذائية على وجه الخصوص، والتوسع في الأسواق العالمية، وعلى وجه التحديد السوق الأميركي والأوروبي، لاسيما أن المنتجات الغذائية الوطنية تتوافق مع أعلى المواصفات الأوروبية والأميركية.

--(بترا)

ف ج

10/10/2023 18:28:56