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وقفة تضامنية دعما للأقصى وغزة في الطفيلة التقنية

10/10/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 10 تشرين الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، وقفة تضامنية نصرةً للمسجد الأقصى الشريف، والأهل في فلسطين المحتلة، وتنديدًا بالاعتداءات التي يتعرض لها الأقصى والأهل في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة: "نقف اليوم دعماً للقدس والأقصى وتضامناً مع غزة وأهلها في فلسطين العروبة لصمودهم في مواجهة الاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الأقصى الشريف وغزة والتي تمس وجدان كل عربي ومسلم".
وأشار إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه وجيشه العربي أثبت على الدوام صدق موقفه من القضية الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أسرة الجامعة تقف مع جلالة الملك عبدالله الثاني، كما حال الشعب الأردني الوفي في مواصلة جلالته رسالة الآباء والأجداد في التصدي لكل محاولات النيل من القدس والأقصى الشريف.
وأكد الطلبة مؤازرتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى الشريف، في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وهجمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا ما يتعرض له أهلنا في غزة.
--( بترا)
س.م/م د/ ع ط
10/10/2023 18:23:18

MENAFN10102023000117011021ID1107221494

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