وقفة تضامنية دعما للأقصى وغزة في الطفيلة التقنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 10 تشرين الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، وقفة تضامنية نصرةً للمسجد الأقصى الشريف، والأهل في فلسطين المحتلة، وتنديدًا بالاعتداءات التي يتعرض لها الأقصى والأهل في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة: "نقف اليوم دعماً للقدس والأقصى وتضامناً مع غزة وأهلها في فلسطين العروبة لصمودهم في مواجهة الاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الأقصى الشريف وغزة والتي تمس وجدان كل عربي ومسلم".
وأشار إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه وجيشه العربي أثبت على الدوام صدق موقفه من القضية الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أسرة الجامعة تقف مع جلالة الملك عبدالله الثاني، كما حال الشعب الأردني الوفي في مواصلة جلالته رسالة الآباء والأجداد في التصدي لكل محاولات النيل من القدس والأقصى الشريف.
وأكد الطلبة مؤازرتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى الشريف، في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وهجمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا ما يتعرض له أهلنا في غزة.
--( بترا)
س.م/م د/ ع ط
10/10/2023 18:23:18
MENAFN10102023000117011021ID1107221494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.