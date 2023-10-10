كهرباء غزة تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- حذرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لأزمة الكهرباء الحالية وانقطاعها لساعات طويلة.

وأكدت الشركة أن عددا كبيرا من المناطق السكنية في قطاع غزة، حُرمت من التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها ومغذياتها الكهربائية والوقت الكبير اللازم لإعادة بنائها وترميمها.

وحذرت من تأثير ذلك على قطاعات حيوية على رأسها القطاع الصحي والخدماتي وإمدادات المياه ومضخات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وخدمات البلديات.

كما حذرت من الانعكاسات الخطيرة من انقطاع إمدادات الكهرباء بشكل كامل في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، مع قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيلها المتوقع غدا الأربعاء.

ودعت الشركة المجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة إلى ضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ ع ط

10/10/2023 18:21:29