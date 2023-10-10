السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وأكد في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية، واصفًا التصعيد الحالي بالخطير للغاية، وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وعن موقف مصر جراء ما يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية؛ حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس المصري إن بلاده تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/م د/ ع ط

10/10/2023 18:15:16