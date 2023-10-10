السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وأكد في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية، واصفًا التصعيد الحالي بالخطير للغاية، وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وعن موقف مصر جراء ما يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية؛ حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال الرئيس المصري إن بلاده تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/م د/ ع ط
10/10/2023 18:15:16
MENAFN10102023000117011021ID1107221492
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