نافذ للخدمات اللوجستية تعرض مشاريعها الوطنية والعالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 10 تشرين أول (بترا) أمين المعايطة- عرض مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة نافذ للخدمات اللوجستية في العقبة نائل الرواشدة، المشاريع الاستراتيجية الوطنية والعالمية التي تديرها بكوادرها الموزعة في عدة دول إقليمية وعالمية .

وأشار الرواشدة في مؤتمر صحفي لعدد من وسائل إعلام محلية اليوم أن الشركة تتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ادارة نظام دخول وخروج الشاحنات وعملت على تطبيق النظام إلى موانئ خليج مدينة نيوأورليانز في الولايات المتحدة في العام 2001 وتقوم بتطبيقه في موانئ العقبة منذ العام 2005 .

وقال إن مشروع دخول وخروج الشاحنات في العقبة يعد مشروعا استراتيجيا لقطاع النقل البري في المملكة، ويهدف إلى تسهيل التجارة والنقل المحلي والدولي وتنظيم دور الشاحنات في موانئ العقبة ضمن إجراءات ذكية توفر الوقت والجهد وتمنع حدوث أي اختناقات في سلسلة التزويد .

وأشار الرواشدة إلى أن المشروع يغطي أكثر من 50 موقعا لوجستيا مهما في منطقة العقبة وترتبط المنظومة اللوجستية من خلال نظام إلكتروني متطور مرتبط بكافة الجهات ذات العلاقة في العقبة بحيث لا يتجاوز وقت انتظار السيارات الشاحنة عند بوابات الدخول سوى 30 ثانية إذا كانت أوراق الشاحنة مكتملة.

وقال إن الشركة تولي المسؤولية المجتمعية أهمية خاصة، إذ تقوم بدعم المبادرات التي تتم في العقبة بكل أنواعها وتدعم تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من خلال تدريبهم في مقر الشركة مثلما تساعد الطلبة على مقاعد الدراسة الجامعية على التدريب في مكاتبها وفق اتفاقيات موقعة مع جامعتي العقبة للتكنولوجيا والبلقاء في العقبة وتقوم بتقديم الدعم لصيانة بعض المدارس في العقبة التي تحتاج إلى صيانة كما تحرص على تقديم معونات شتوية للأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين في مدارس العقبة وتوزيع طرود الخير للمعوزين من أبناء المحافظة .

من جانبه بين مدير العمليات في الشركة رائد الخوالدة أن الشركة تعتمد على التطبيقات الذكية والإلكترونية بالكامل في دخول وخروج الشاحنات من خلال قراءة ملصق المعلومات RFID الموجود على زجاج الشاحنة التي تحوي المعلومات المتعلقة بالسيارة وسائقها وحمولتها ومقصدها النهائي.

وقال الخوالدة إن شركة نافذ، وفرت أكثر من 250 وظيفة للشباب الأردني في مشروع العقبة مثلما عملت على إدارة وتشغيل عدة مشاريع مشابهة في دول عدة، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج في موانئ أم قصر في العراق وتنظيم الدخول إلى المدن الصناعية في سلطنة عمان، اضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

--(بترا)

ا م/م د/ع ط

10/10/2023 18:03:35