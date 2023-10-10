نافذ للخدمات اللوجستية تعرض مشاريعها الوطنية والعالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 10 تشرين أول (بترا) أمين المعايطة- عرض مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة نافذ للخدمات اللوجستية في العقبة نائل الرواشدة، المشاريع الاستراتيجية الوطنية والعالمية التي تديرها بكوادرها الموزعة في عدة دول إقليمية وعالمية .
وأشار الرواشدة في مؤتمر صحفي لعدد من وسائل إعلام محلية اليوم أن الشركة تتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ادارة نظام دخول وخروج الشاحنات وعملت على تطبيق النظام إلى موانئ خليج مدينة نيوأورليانز في الولايات المتحدة في العام 2001 وتقوم بتطبيقه في موانئ العقبة منذ العام 2005 .
وقال إن مشروع دخول وخروج الشاحنات في العقبة يعد مشروعا استراتيجيا لقطاع النقل البري في المملكة، ويهدف إلى تسهيل التجارة والنقل المحلي والدولي وتنظيم دور الشاحنات في موانئ العقبة ضمن إجراءات ذكية توفر الوقت والجهد وتمنع حدوث أي اختناقات في سلسلة التزويد .
وأشار الرواشدة إلى أن المشروع يغطي أكثر من 50 موقعا لوجستيا مهما في منطقة العقبة وترتبط المنظومة اللوجستية من خلال نظام إلكتروني متطور مرتبط بكافة الجهات ذات العلاقة في العقبة بحيث لا يتجاوز وقت انتظار السيارات الشاحنة عند بوابات الدخول سوى 30 ثانية إذا كانت أوراق الشاحنة مكتملة.
وقال إن الشركة تولي المسؤولية المجتمعية أهمية خاصة، إذ تقوم بدعم المبادرات التي تتم في العقبة بكل أنواعها وتدعم تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من خلال تدريبهم في مقر الشركة مثلما تساعد الطلبة على مقاعد الدراسة الجامعية على التدريب في مكاتبها وفق اتفاقيات موقعة مع جامعتي العقبة للتكنولوجيا والبلقاء في العقبة وتقوم بتقديم الدعم لصيانة بعض المدارس في العقبة التي تحتاج إلى صيانة كما تحرص على تقديم معونات شتوية للأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين في مدارس العقبة وتوزيع طرود الخير للمعوزين من أبناء المحافظة .
من جانبه بين مدير العمليات في الشركة رائد الخوالدة أن الشركة تعتمد على التطبيقات الذكية والإلكترونية بالكامل في دخول وخروج الشاحنات من خلال قراءة ملصق المعلومات RFID الموجود على زجاج الشاحنة التي تحوي المعلومات المتعلقة بالسيارة وسائقها وحمولتها ومقصدها النهائي.
وقال الخوالدة إن شركة نافذ، وفرت أكثر من 250 وظيفة للشباب الأردني في مشروع العقبة مثلما عملت على إدارة وتشغيل عدة مشاريع مشابهة في دول عدة، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج في موانئ أم قصر في العراق وتنظيم الدخول إلى المدن الصناعية في سلطنة عمان، اضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.
--(بترا)
ا م/م د/ع ط
10/10/2023 18:03:35
MENAFN10102023000117011021ID1107221491
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