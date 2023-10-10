تنفيذا للتوجيهات الملكية..الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تباشر تجهيز مساعدات طبية وإغاثية للأهل بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول(بترا)- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي "بنك الاتحاد" رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
أو عن طريق كليك: JHCOGAZA
--(بترا)
م د/ ع ط
10/10/2023 18:09:00
MENAFN10102023000117011021ID1107221490
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