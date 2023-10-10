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تنفيذا للتوجيهات الملكية..الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تباشر تجهيز مساعدات طبية وإغاثية للأهل بغزة

10/10/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول(بترا)- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي "بنك الاتحاد" رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
أو عن طريق كليك: JHCOGAZA
--(بترا)
م د/ ع ط
10/10/2023 18:09:00

MENAFN10102023000117011021ID1107221490

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