مكافحة الأوبئة يناقش التعاون مع المختبرات الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مختبرات في القطاع الخاص؛ لمناقشة آلية الوصول إلى بيانات عالية الجودة عن الرصد الوبائي والمخبري المتعدد القطاعات، لربطها بنظام الرصد الوطني، واستخدامها لتوجيه القرارات والسياسات والممارسات الوطنية.

وأكّد أمين عام المركز، الدكتور محمد اليحيى، أهمية دعم شبكة المختبرات، وتنسيق الجهود المخبرية الوطنية ومراقبتها، لتعزيز القدرة والكفاءة الوطنية على اكتشاف ورصد وتأكيد الأمراض المنتشرة والمستجدة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.

وقال اليحيى، إنه يجب أن يكون هناك بروتوكولات واضحة لتنظيم عمل الفحوص، مشيرا إلى أهمية ربط بيانات المختبرات بنظام الرصد الوطني.

ولفت إلى أن المختبر الخاص بالمركز، الذي سيباشر عمله نهاية الشهر الحالي، هو مختبر بحثي ومرجعي، ويتعلق عمله بكل ما يهدد الصحة العامة في الأردن.

بدوره، بيّن مدير مديرية المختبرات في المركز، الدكتور محمد المعايطة، أن هذا المختبر يُشكّل إضافة نوعية من حيث إجراء الأبحاث والدراسات المدعّمة بالأدلة المخبرية، إضافة الى دوره في دعم المختبرات الوطنية بالتعرّف على مسببات الأمراض وتأكيدها ومراقبة السلالات المُمْرِضة، وتطوير برامج من شأنها أن ترفع مستوى العاملين في هذا القطاع.

ولفت المعايطة إلى أن المديرية تعمل حاليا على مشروع لمسح وتحليل واقع المختبرات الوطنية، مشيرا إلى تشكيل شبكة مختبرات وطنية تضم أصحاب القرار في هذا المجال لتكون مرجعية للنهوض بهذا القطاع.

وقدّمت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حمّاد، خلال الاجتماع، عرضا توضيحيا لاستراتيجية المركز وأهدافه ومهامه.

كما استعرض حسن عليان من إدارة البيانات الصحية في المركز، آلية ربط المختبرات ببعضها بعضا وتفعيلها على المستوى الوطني، عبر توحيد معاييرها، واعتماد المعايير الدولية لبيانات الصحة التي ستعزز التوافق والنقل البيني بين مختلف الجهات.

--(بترا)

وز/ن ح/ ع ط

10/10/2023 17:54:32