ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 830

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 830
التاريخ
10/10/2023 2:35:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عزة 10 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 830 فلسطينيا.
وقالت مصادر فلسطينية إن عدد المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثالث ارتفع إلى 4250 شخصا.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ ع ط
10/10/2023 17:57:28
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