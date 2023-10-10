مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان10 تشرين الأول (بترا)– أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.70 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2441.

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 6.3 مليون سهم، موزعة على 2600عقد، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.7 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 42 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

10/10/2023 17:31:42