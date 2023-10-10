مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض
التاريخ
10/10/2023 2:35:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان10 تشرين الأول (بترا)– أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.70 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2441.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 6.3 مليون سهم، موزعة على 2600عقد، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.7 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 42 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
10/10/2023 17:31:42
MENAFN10102023000117011021ID1107221487
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