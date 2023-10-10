الأمم المتحدة: الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، "محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان اليوم، إلى "ضرورة احترام كرامة الناس وحياتهم"، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وأضاف المفوض الأممي، بحسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، أن "الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى".

وأكد أن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

--(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح

10/10/2023 16:58:38