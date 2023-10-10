الأمم المتحدة: الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، "محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان اليوم، إلى "ضرورة احترام كرامة الناس وحياتهم"، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.
وأضاف المفوض الأممي، بحسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، أن "الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى".
وأكد أن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح
10/10/2023 16:58:38
MENAFN10102023000117011021ID1107221486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.