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2730 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

10/10/2023 2:35:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2730 طنا، منها 1678طن خضار، و863 طن فواكه، و189طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و45، والزهرة بين 40 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
10/10/2023 16:55:05

MENAFN10102023000117011021ID1107221485

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