جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي تستلم 6694 طلب ترشيح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- اختتمت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميّز التربوي، المرحلة الأولى من مراحل جوائز التميّز التربوي لهذا العام، وهي مرحلة النشر والترشيحات وتقديم الطلبات.

وبحسب بيان أغلقت جمعية الجائزة أمس الاثنين باب استقبال طلبات المتقدمين لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها الثامنة عشرة، وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز في دورتها الثامنة، و جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة في دورتها الأولى.

وعن أعداد المتنافسين على جوائز التميّز لهذا العام، أعلنت الجمعية تسلّمها 6694 طلب ترشيح من خلال البوابة الإلكترونية للتقدم لجوائز التميز التربوي من جميع مديريات التربية، توزّعت بواقع 6043 طلباً لجائزة المعلم المتميّز، و413 طلباً لجائزة المدير المتميز، و238 طلباً لجائزة مؤسسة رياض المتميزة.

وأوضحت جمعية الجائزة أن 59 بالمئة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم شاركت هذه الدورة بجوائز التميز التابعة للجمعية.

وتُعد جائزة المعلم المتميّز أولى جوائز الجمعية، حيث بدأت منذ انطلاق الجمعية وتأسيسها في يوم المعلم الموافق للخامس من تشرين الأول عام 2005، بمبادرة ملكية سامية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، إيماناً منهما بأهمية المعلم في بناء المجتمعات وبدوره الرئيس في التطوير والإصلاح التربويّ.

أما جائزة المدير المتميز فتعدّ الجائزة الثانية التي تندرج تحت مظلة جوائز الأفراد للجمعية؛ إذ أطلقت عام 2009، إيمانًا بأهمية دور مديري المدارس بوصفهم قياديين وإداريين يسهمون في توجيه المعلمين وتشجيعهم وإعطائهم الدعم اللازم، إلى جانب دورهم في توفير الحافز والقوة الدافعة لتقدم مسيرة التعليم بأكملها وتجسيدهم للقدوة ضمن المنظومة التربوية، بما ينعكس إيجابيا على البيئة التربوية وعناصرها كافة.

أما جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة فتعدّ الجائزة الثانية التي تندرج تحت مظلة جوائز المؤسسات للجمعية؛ إذ أطلقت عام 2023 لزيادة الوعي بين فئات المجتمع المختلفة لأهمية مرحلة التعليم المبكِّر ولتثمين الممارسات الريادية المتميزة على المستوى المؤسسي في مؤسسات مرحلة التعليم المبكِّر الحكومية وتشجيعهم نحو التميز الدائم كنماذج مجتمعية يحتذى بها في عصر التميز ومجتمع المعرفة.

ووجَّـهَتْ المدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان، كلمة شكر وتقدير لوزارة التربية والعاملين فيها كافَّة؛ على جهودهم المميزة في دعم التربويين في الميدان التربوي، وتحفيزهم على خَوْضِ تجربة جوائز التميُّز؛ لِـما فيها من تنمية مِهْنِيَّة نوعيَّة ونشرٍ لثقافة التميُّز والإبداع في ميداننا التربوي.

وأشادت بجهود المشرفين التربويين، مُنَــسِّقي جمعية الجائزة، في المديريات جميعها، الذين حفَّزوا هذا العدد الرائع من التربويين للتقدُّم بطلباتهم وخَوْضِ تجربة التقدم للجائزة والاستفادة منها، التي نتطلَّعُ من خلالها للتعرُّف إليهم ومَكامِنِ التميُّز لديهم.

وعبرت عن تقديرها الكبير لأفراد المجتمع الذي رشح مديرين ومعلمين للجائزة من خلال الترشيحات الالكترونية على موقع جمعية الجائزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن عمل جمعية الجائزة المستمر؛ لتحقيق رؤيتها المتمثلة لتميُّز تربوي مدعوم مجتمعيًا؛ لتمكين جيل المستقبل، وتحقيق رسالتها المتمثلة في الاحتفاء بالتَّميُّز التربوي ونشر وتعميق ثقافة التّميّز والإبداع في المجتمع عبر منح جوائز تربويّة وطنيّة بمعايير عالميّة ، ومأسسة مخرجات الجمعيّة والمساهمة في إنتاج المعرفة، باتباع مبادئ الحوكمة.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

10/10/2023 16:54:18

