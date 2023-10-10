الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع أمام الدولار

الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع أمام الدولار
التاريخ
10/10/2023 2:35:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 10 تشرين الأول (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، مقابل الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي.
وبحسب تقارير اقتصادية بريطانية، ارتفع الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار، إلى 224ر1 دولار.
--(بترا)
رش/م د
10/10/2023 16:22:47
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