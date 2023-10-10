روسيا : استهداف مخازن وموانئ الحبوب الأوكرانية إذا استخدمت للتخزين العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 10 تشرين الأول (بترا) -أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا سيتم استهدافها إذا استخدمت لتخزين المعدات العسكرية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في بيان صحفي :"يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية الأوكرانية والمعدات المرتبطة".

وكانت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا أعلنت في وقت سابق، تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل المعبر النهري جراء القصف الروسي.

--(بترا)

س ح/

10/10/2023 16:21:35