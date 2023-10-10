روسيا : استهداف مخازن وموانئ الحبوب الأوكرانية إذا استخدمت للتخزين العسكري

روسيا : استهداف مخازن وموانئ الحبوب الأوكرانية إذا استخدمت للتخزين العسكري
التاريخ
10/10/2023 2:35:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 10 تشرين الأول (بترا) -أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا سيتم استهدافها إذا استخدمت لتخزين المعدات العسكرية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في بيان صحفي :"يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية الأوكرانية والمعدات المرتبطة".
وكانت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا أعلنت في وقت سابق، تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل المعبر النهري جراء القصف الروسي.
--(بترا)
س ح/
10/10/2023 16:21:35
MENAFN10102023000117011021ID1107221482
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