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وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء الرمثا

10/10/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 10 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، على برنامج التدخلات العلاجية، ومبادرة سمو ولي العهد "لمدرستي أنتمي".
واستمع محافظة خلال لقائه أبناء المجتمع المحلي بمدرسة جمانة الثانوية للبنات، وبحضور متصرف اللواء بكر الكعابنة، والنائبين آمال الشفرات، وفواز الزعبي، ومدير التربية ايمن الصياحين، ومجلسي التطوير التربوي وأعضاء مجلس المحافظة، إلى مطالبهم وأخذ ملاحظاتهم.
وأشار إلى أنه جرى العمل على إحالة عطاءات لبناء مدارس في الرمثا وبلدات سهل حوران، وزيارة مدارس البويضة لإيجاد حلول للاكتظاظ الطلاب في الصفوف وبناء مدرسة فيها.
وأكد اهتمام الوزارة بالتعليم المهني؛ التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موضحا أن الوزارة تقدّم سلفا مالية قابلة للتجديد حال انتهائها لتوفير مستلزمات المختبرات المتخصصة لتذليل أي عقبات مالية تواجه تحسين التعليم المهني في المدارس الحكومية، باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني والحد من البطالة.
وبين أن الوزارة وضمن خططها التطويرية ومتابعة للزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، فإن خطتها تشتمل على بناء أبنية مدرسية وإضافات صفية وصيانة المدارس القائمة في اللواء.
واستهل الوزير جولته التفقدية بمشاركة طلبة مدرسة عمراوة الأساسية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي.
كما زار مدارس ذنيبة والشجرة والطرة وعددا من مدارس الرمثا.
من جانبهم، أشاد أبناء اللواء بنهج العمل الميداني، ومتابعة سير العمل التربوي على الواقع.
--(بترا)
ب و/رق
10/10/2023 16:19:08

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