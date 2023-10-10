وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 10 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، على برنامج التدخلات العلاجية، ومبادرة سمو ولي العهد "لمدرستي أنتمي".
واستمع محافظة خلال لقائه أبناء المجتمع المحلي بمدرسة جمانة الثانوية للبنات، وبحضور متصرف اللواء بكر الكعابنة، والنائبين آمال الشفرات، وفواز الزعبي، ومدير التربية ايمن الصياحين، ومجلسي التطوير التربوي وأعضاء مجلس المحافظة، إلى مطالبهم وأخذ ملاحظاتهم.
وأشار إلى أنه جرى العمل على إحالة عطاءات لبناء مدارس في الرمثا وبلدات سهل حوران، وزيارة مدارس البويضة لإيجاد حلول للاكتظاظ الطلاب في الصفوف وبناء مدرسة فيها.
وأكد اهتمام الوزارة بالتعليم المهني؛ التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موضحا أن الوزارة تقدّم سلفا مالية قابلة للتجديد حال انتهائها لتوفير مستلزمات المختبرات المتخصصة لتذليل أي عقبات مالية تواجه تحسين التعليم المهني في المدارس الحكومية، باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني والحد من البطالة.
وبين أن الوزارة وضمن خططها التطويرية ومتابعة للزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، فإن خطتها تشتمل على بناء أبنية مدرسية وإضافات صفية وصيانة المدارس القائمة في اللواء.
واستهل الوزير جولته التفقدية بمشاركة طلبة مدرسة عمراوة الأساسية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي.
كما زار مدارس ذنيبة والشجرة والطرة وعددا من مدارس الرمثا.
من جانبهم، أشاد أبناء اللواء بنهج العمل الميداني، ومتابعة سير العمل التربوي على الواقع.
--(بترا)
ب و/رق
10/10/2023 16:19:08
MENAFN10102023000117011021ID1107221481
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