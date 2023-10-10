كريشان يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات استحداث بلدية بني عبيد (إعادة مصححة )

MENAFN - Jordan News Agency)

لملاحظة العنوان والمقدمة

إربد 10 تشرين الأول(بترا)- محمد قديسات- قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنه من المتوقع ان تنهي اللجان الفنية المخصصة لتنفيذ إجراءات استحداث بلدية بني عبيد أعمالها مع نهاية العام الحالي.

وشدد كريشان خلال زيارته بلدية بني عبيد المستحدثة على ضرورة إنجاز القضايا العالقة بينها وبين بلدية اربد الكبرى خصوصا تلك المتصلة بالأصول والعقارات والآليات والموظفين وشوؤن القضايا والتنظيم والاستملاك والاستثمار.

واكد كريشان، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ونواب اللواء والأمينين العامين للوزارة المهندس حسين مهيدات، والدكتور نضال العدوان، أن ما يشاع حول قيام بلدية اربد الكبرى بالإعلان عن بيع أصول لها تقع ضمن بلدية بني عبيد المستحدثة لا يدخل ضمن صلاحيات البلدية وإنما محكوم بموافقة مجلس الوزراء، لافتا الى انه لم يصل الى الوزارة ما يفيد بذلك من قبل بلدية اربد، مشيرا الى وجود 288 قطعة ارض مملوكة لبلدية اربد تقع ضمن مناطق بلدية بني عبيد.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من حوسبة ثلاثة مجالس محلية ضمن بلدية بني عبيد وان باقي المجالس سيتم إنجاز حوسبتها خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لأتمتة جميع أعمال البلدية دون الحاجة الى الرجوع الى بلدية اربد.

واشار الى انه بعد إنجاز عملية الائتمتة سيصار الى تطبيق نظام النافذة الواحدة في معاملات البلدية المتصلة بالترخيص والمسقفات والرسوم وبراءة الذمة وغيرها.

وبين كريشان أن بلدية بني عبيد سيكون لها موازنتها الخاصة عام 2024 ما يمكنها من طرح مشاريعها الخدمية والتنموية وفتح شواغر جديدة.

ووجه رئيس لجنة البلدية بالعمل بأقصى سرعة على استئجار مبنى لمركز البلدية كون المبنى الحالي الواقع في مبنى مجلس محلي الحصن غير ملائم ولا يمكن الموظفين والمراجعين من إنجاز أعمالهم على الوجه المطلوب.

كما طلب توكيل محام يتابع إجراءات القضايا المرفوعة على بلدية اربد وتقع ضمن مناطق لواء بني عبيد وتبلغ 70 قضية.

وكشف كريشان عن اجراء استبيان لموظفي بلدية اربد الكبرى للوقوف على مدى رغبتهم بالانتقال للعمل في بلدية بني عبيد ليصار لاحقا الى تحديد عدد الموظفين الذين تحتاجهم بلدية بني عبيد، لافتا الى انه التحق للعمل في البلدية 294 موظفا وعاملا منذ تسلم اللجنة لمهام عملها منتصف حزيران الماضي.

ولفت كريشان الى انه تم تخصيص 20 بالمئة من الآليات التي تمتلكها بلدية اربد وعددها 4690 آلية الى بلدية بني عبيد لتسهيل مهام عمل اللجة ريثما يتم الانتهاء من عملية الفصل الكلي بعد إنجاز اللجان الفنية المكلفة بذلك عمالها.

واكد كريشان أن التشاركية بين البلديتين ستكون عنوانا للتعاون في المرحلة المقبلة في المشاريع الكبرى التي خطت بلدية اربد خطوت مهمة نحو إنجازها كسوق الخضار المركزي وغيرها من المشاريع، إضافة الى حدائق الملك عبدالله الثاني ومدينة الشاحنات والمحطة التحويلية والمشاريع القائمة في الأحواض المشتركة بين البلدتين.

وأشار الى انه تم اعتماد فتح حساب خاص ببلدية بني عبيد في بنك تنمية المدن والقرى ما يمكنها من تلبية جزء من احتياجاتها الملحة في المجالات الخدمية والتنموية.

واكد كريشان، أنه لن يتم اجراء أي عملية تقسيم لإحواض جديدة دون موافقة جميع الشركاء.

وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبداللطيف الحديد والنواب وائل رزوق ومحمد الشطناوي ومحمد العكور عرضوا لإبرز احتياجات البلدية المستحدثة خصوصا البنية التحتية وتنظيم الأحواض.

وجال كريشان على مناطق بلدية بني عبيد، واطلع على واقع الخدمات فيها ووجه المعنين في الوزارة والبلدية الى تلبية مطالب المواطنين المتصلة بخدمات النظافة العامة وصيانة الشوارع، مشيرا الى ان الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية أعدت خطة متكاملة للتعامل مع الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

--(بترا)

م.ق/ف ق

10/10/2023 16:27:28