إشهار كتاب إصلاح حوكمة القطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- احتفل في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء امس بإشهار كتاب "إصلاح حوكمة القطاع العام: أطر السياسات والمداخل" للوزير الأسبق، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور محي الدين توق.

وفي الاحتفائية التي أدارها رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي الدكتور فارس بريزات، قال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز؛ إن أهمية الكتاب تأتي من شموله وعمقه وأفقه، لافتا إلى أن هذا الكتاب بدأ بالتوثيق التاريخي لفكرة الحوكمة ومصادرها الأولى، وتناول مسار التطور المفاهيمي للحوكمة والظروف السياسية العالمية التي شكلت هذا المفهوم بالصيغة المتداولة اليوم.

وبين الرزاز، أن توق أفرد فصولا لموضوعات مكافحة الفساد كمدخل لإصلاح الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة، والإفصاح عن الموجودات، وضبط تسريب الموجودات واستردادها.

بدوره، نوه رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، بأهمية الكتاب من حيث ندرة المؤلفات العربية التي تناولت حوكمة القطاع العام بالتزامن مع الجهود التي تبذل هذه الأيام لوضع مشروع إصلاح القطاع العام الذي تعمل عليه الحكومة موضع التطبيق.

واعتبر حجازي ان الكتاب ثمرة فكر عميق وخبرة سنوات مديدة في مجالات العمل الأكاديمي والإدارة العامة والعمل الدبلوماسي على الصعيدين الوطني والدولي، وضم بين دفتيه نظرة فاحصة لموضوع الحوكمة.

من جهته بين توق، أن الكتاب جاء امتدادا لكتابه السابق وهو الحوكمة الرشيدة من منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014، مشيرا إلى أن الكتاب ركز الكتاب على أطر ومداخل وسياسات يمكن أن نستمد منها مجموعة أساسية من المبادئ التي أصبحت راسخة في فكر الحوكمة حول العالم وتطبيقها بشكل أو بأخر في الدولة أو المؤسسات أو القطاع.

وكان الدكتور بريزات وصف الكتاب في تقديمه بأنه مرجع ليس فقط للعاملين في المجال العام والإدارة العامة، بل أيضا لطلبة الجامعات في تخصصات الإدارة العامة والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.

--(بترا)

م ت/ اح

10/10/2023 16:10:33