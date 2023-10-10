استشهاد 5 فلسطينيين في جباليا
التاريخ
10/10/2023 2:35:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى انتشال 5 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا بجوار بركة أبو راشد في مخيم جباليا.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/رق
10/10/2023 15:59:34
MENAFN10102023000117011021ID1107221478
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