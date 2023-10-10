استشهاد 5 فلسطينيين في جباليا

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى انتشال 5 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا بجوار بركة أبو راشد في مخيم جباليا. --(بترا) أ ش/ ن ح/رق 10/10/2023 15:59:34

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