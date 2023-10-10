الزراعة و ميرسي كور توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة ومنظمة ميرسي كور مذكرة تفاهم لتطوير الممارسات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوسيع نطاق عمل مديرية الإرشاد الزراعي، لإفادة نحو 150 مزارعا من خلال تقديم التوجيهات والتدريبات والخبرات.
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تعتبر مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات وعن المنظمة مديرها القطري داريوس رادكليف، جزءا من مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين الذي تنفذه المنظمة في الأردن، على شكل مبادرة تهدف إلى تمكين المزارعين من التغلب على التحديات واعتماد ممارسات زراعية جيدة.
وأشارت المنظمة الى أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تعزيز قدرة مديرية الإرشاد الزراعي، وتزويدها بالأدوات والمعرفة لخدمة المجتمع الزراعي بشكل أفضل، وتركيز الجهود على صحة التربة والتسميد العضوي والري التكميلي وتوفير الدعم الميداني.
ويهدف مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الى تعزيز قطاع الزراعة وتحسين فرص الدخل والمنعة طويلة الأمد لصغار المزارعين في كل من محافظات البلقاء، إربد، عجلون، والأغوار الشمالية والوسطى.
ويتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة ميرسي كور بالشراكة مع شركة فال للاستشارات والتدريب ومركز أبحاث فاخينينجن وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
وقالت المنظمة إنها تتطلع إلى توحيد الجهود مع وزارة الزراعة لتحقيق تأثير دائم على القطاع الزراعي في الأردن، ودعم المزارعين في اعتماد ممارسات مستدامة والمساهمة في النهوض والازدهار في المجتمعات الريفية.
--(بترا)
رخ/اح
10/10/2023 15:58:13
MENAFN10102023000117011021ID1107221477
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