Tuesday, 10 October 2023 10:29 GMT

الزراعة و ميرسي كور توقعان مذكرة تفاهم

10/10/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 10 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة ومنظمة ميرسي كور مذكرة تفاهم لتطوير الممارسات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوسيع نطاق عمل مديرية الإرشاد الزراعي، لإفادة نحو 150 مزارعا من خلال تقديم التوجيهات والتدريبات والخبرات.
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تعتبر مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات وعن المنظمة مديرها القطري داريوس رادكليف، جزءا من مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين الذي تنفذه المنظمة في الأردن، على شكل مبادرة تهدف إلى تمكين المزارعين من التغلب على التحديات واعتماد ممارسات زراعية جيدة.
وأشارت المنظمة الى أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تعزيز قدرة مديرية الإرشاد الزراعي، وتزويدها بالأدوات والمعرفة لخدمة المجتمع الزراعي بشكل أفضل، وتركيز الجهود على صحة التربة والتسميد العضوي والري التكميلي وتوفير الدعم الميداني.
ويهدف مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الى تعزيز قطاع الزراعة وتحسين فرص الدخل والمنعة طويلة الأمد لصغار المزارعين في كل من محافظات البلقاء، إربد، عجلون، والأغوار الشمالية والوسطى.
ويتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة ميرسي كور بالشراكة مع شركة فال للاستشارات والتدريب ومركز أبحاث فاخينينجن وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
وقالت المنظمة إنها تتطلع إلى توحيد الجهود مع وزارة الزراعة لتحقيق تأثير دائم على القطاع الزراعي في الأردن، ودعم المزارعين في اعتماد ممارسات مستدامة والمساهمة في النهوض والازدهار في المجتمعات الريفية.
--(بترا)
رخ/اح
10/10/2023 15:58:13

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