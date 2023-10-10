الصحة العالمية تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة لتوفير الإمدادات الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، لإدخال الدواء، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على القطاع، لليوم الرابع على التوالي، مخلفا مئات الشهداء وآلاف المصابين.
وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية من جنيف طارق ياساريفيتش، إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، لفتت المنظمة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السبت الماضي.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بحث أمس الإثنين خلال اجتماع إقليمي للمنظمة إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
10/10/2023 15:56:02
MENAFN10102023000117011021ID1107221476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.