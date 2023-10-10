الصحة العالمية تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة لتوفير الإمدادات الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، لإدخال الدواء، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على القطاع، لليوم الرابع على التوالي، مخلفا مئات الشهداء وآلاف المصابين.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية من جنيف طارق ياساريفيتش، إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، لفتت المنظمة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السبت الماضي.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بحث أمس الإثنين خلال اجتماع إقليمي للمنظمة إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

10/10/2023 15:56:02