الملك يوجه بإرسال مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين. كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة. --(بترا) رق 10/10/2023 15:58:43

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