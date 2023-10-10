Tuesday, 10 October 2023 10:29 GMT

بي واي دي الصينية تسعى لتوسيع تواجدها في الاردن

10/10/2023 2:35:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بكين 10 تشرين الاول (بترا)- قال مدير الشؤون الحكومية في المكتب الرئاسي لشركة سيارات (بي واي دي) الصينية، يان شيوبونغ، إن الشركة تسعى لتعزيز وتوسيع تواجدها في الأردن.
وبين شيوبونغ خلال استقباله وفدا صحفيا أردنيا يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، أن الأردن بوابة للمنطقة التي تسعى الشركة أيضا الى زيادة تعاونها معها.
وعرض للتطور الذي شهدته الشركة في صناعة السيارات والبطاريات والتكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية.
--(بترا)
ص خ/م د/اح
10/10/2023 15:48:16

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