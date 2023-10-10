بي واي دي الصينية تسعى لتوسيع تواجدها في الاردن
التاريخ
10/10/2023 2:35:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 10 تشرين الاول (بترا)- قال مدير الشؤون الحكومية في المكتب الرئاسي لشركة سيارات (بي واي دي) الصينية، يان شيوبونغ، إن الشركة تسعى لتعزيز وتوسيع تواجدها في الأردن.
وبين شيوبونغ خلال استقباله وفدا صحفيا أردنيا يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، أن الأردن بوابة للمنطقة التي تسعى الشركة أيضا الى زيادة تعاونها معها.
وعرض للتطور الذي شهدته الشركة في صناعة السيارات والبطاريات والتكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية.
--(بترا)
ص خ/م د/اح
10/10/2023 15:48:16
MENAFN10102023000117011021ID1107221474
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