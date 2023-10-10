عجلون.. حملة للتبرع بالدم في مستشفى الإيمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 10 تشرين الأول (بترا) علي فريحات- نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مبادرة بصمة حب، حملة تبرع بالدم في مستشفى الإيمان الحكومي لصالح بنك الدم.
وأشاد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال رعايته الحملة، بجهود مديرية الأمن العام على الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به من خلال حملات التبرع بالدم.
من جهته، أكد مدير الشرطة العميد وصفي العزام، حرص مديرية الأمن العام على تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لجميع أبناء المجتمع.
وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، إن الحملة لها أثر طيب في دعم ورفد بنك الدم بالوحدات الأساسية اللازمة لجميع المرضى، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية فيها لما تقدمه من خدمة للمرضى وسرعة في توفير وحدات الدم اللازمة.
وشارك في الحملة مديرو الأجهزة الأمنية ومديرو الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي.
--(بترا)
ع ف /رق
10/10/2023 15:48:16
MENAFN10102023000117011021ID1107221473
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