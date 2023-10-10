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عجلون.. حملة للتبرع بالدم في مستشفى الإيمان

10/10/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 10 تشرين الأول (بترا) علي فريحات- نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مبادرة بصمة حب، حملة تبرع بالدم في مستشفى الإيمان الحكومي لصالح بنك الدم.
وأشاد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال رعايته الحملة، بجهود مديرية الأمن العام على الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به من خلال حملات التبرع بالدم.
من جهته، أكد مدير الشرطة العميد وصفي العزام، حرص مديرية الأمن العام على تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لجميع أبناء المجتمع.
وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، إن الحملة لها أثر طيب في دعم ورفد بنك الدم بالوحدات الأساسية اللازمة لجميع المرضى، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية فيها لما تقدمه من خدمة للمرضى وسرعة في توفير وحدات الدم اللازمة.
وشارك في الحملة مديرو الأجهزة الأمنية ومديرو الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي.
--(بترا)
ع ف /رق
10/10/2023 15:48:16

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