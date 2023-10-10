منصة لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 10 تشرين الأول (بترا)- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء، منصة لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني الـ23، ومعرض المنتجات الريفية.
وأشار مدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد، في بيان صحفي، إلى أهمية إطلاق المنصة لتمكين المشاركين من التسجيل والمشاركة في مهرجان الزيتون، الذي يعد من أضخم المعارض الزراعية التي تقام في المملكة، مشيرا إلى أن المهرجان سينطلق في 23 الشهر المقبل في قاعة المعارض بمكة مول ويستمر 10 أيام.
وأوضح أن التسجيل سيكون من خلال المنصة، أو الرابط على الموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي للمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الرابط سينظم عملية التسجيل لحفظ دور الجهات المشاركة ليتسنى للجنة المنظمة ترتيب حجوزات المشاركين في المهرجان.
وبين حداد أن هذه المنصة معتمدة لدى لجان التسجيل، ولن يعتمد أي طلب لم يسجل من خلالها، وستكون متاحة لجميع الفئات من جمعيات خيرية وتعاونية، وأُسر منتجة ومعاصر، ومطابخ إنتاجية، وحرف يدوية ومنتجات تصنيعية.
وأضاف أن المشاركة في المهرجان تخضع لمعايير وشروط تتعلق بالعبوات وجودة المنتج ونوعيته ومطابقته المنتج للمواصفات الصحية والبيئية، من خلال الرابط: 15:39:38
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