منصة لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 10 تشرين الأول (بترا)- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء، منصة لتسجيل المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني الـ23، ومعرض المنتجات الريفية.

وأشار مدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد، في بيان صحفي، إلى أهمية إطلاق المنصة لتمكين المشاركين من التسجيل والمشاركة في مهرجان الزيتون، الذي يعد من أضخم المعارض الزراعية التي تقام في المملكة، مشيرا إلى أن المهرجان سينطلق في 23 الشهر المقبل في قاعة المعارض بمكة مول ويستمر 10 أيام.

وأوضح أن التسجيل سيكون من خلال المنصة، أو الرابط على الموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي للمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الرابط سينظم عملية التسجيل لحفظ دور الجهات المشاركة ليتسنى للجنة المنظمة ترتيب حجوزات المشاركين في المهرجان.

وبين حداد أن هذه المنصة معتمدة لدى لجان التسجيل، ولن يعتمد أي طلب لم يسجل من خلالها، وستكون متاحة لجميع الفئات من جمعيات خيرية وتعاونية، وأُسر منتجة ومعاصر، ومطابخ إنتاجية، وحرف يدوية ومنتجات تصنيعية.

وأضاف أن المشاركة في المهرجان تخضع لمعايير وشروط تتعلق بالعبوات وجودة المنتج ونوعيته ومطابقته المنتج للمواصفات الصحية والبيئية، من خلال الرابط: 15:39:38