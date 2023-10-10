ملتقى الطفيلة الثقافي يكرم الفائزين بجائزة السبول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 10 تشرين الأول ( بترا)- كرّم ملتقى الطفيلة الثقافي الفائزين بمسابقة جائزة تيسير السبول للإبداع الأدبي في احتفال أقيم في قاعة مديرية ثقافة محافظة الطفيلة.
وتعد هذه المسابقة السنوية من أبرز المناسبات الثقافية في المحافظة، وتستهدف دعم المواهب الأدبية والشعرية في مجالي الشعر والقصة.
وفازت الأديبة أروى القطامين بالمركز الأول، في مجال القصة، فيما حصل الأديب سامح الضروس على المركز الثاني.
وفي مجال الشعر، فاز الشاعر زكريا الزغاميم بالمركز الأول، والدكتور عاطف العيايدة بالمركز الثاني.
وأشاد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال رعايته الحفل، بدور الملتقى في دعم المبدعين في الطفيلة وتشجيعهم على الإبداع، مؤكدًا أهمية الجائزة بتعزيز التراث الثقافي والأدبي.
وأشار رئيس ملتقى الطفيلة الثقافي إبراهيم السقرات، إلى جهود لجنة التحكيم التي قامت بتقييم النصوص المشاركة واختيار الفائزين بعناية، مؤكدًا أن الملتقى يعمل جاهدًا على دعم المواهب الشابة في الطفيلة، وتعزيز مكانة الأدباء والشعراء المحليين.
--( بترا)
س م/م د/اح
10/10/2023 15:37:24
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