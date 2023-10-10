ملتقى الطفيلة الثقافي يكرم الفائزين بجائزة السبول

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 10 تشرين الأول ( بترا)- كرّم ملتقى الطفيلة الثقافي الفائزين بمسابقة جائزة تيسير السبول للإبداع الأدبي في احتفال أقيم في قاعة مديرية ثقافة محافظة الطفيلة.

وتعد هذه المسابقة السنوية من أبرز المناسبات الثقافية في المحافظة، وتستهدف دعم المواهب الأدبية والشعرية في مجالي الشعر والقصة.

وفازت الأديبة أروى القطامين بالمركز الأول، في مجال القصة، فيما حصل الأديب سامح الضروس على المركز الثاني.

وفي مجال الشعر، فاز الشاعر زكريا الزغاميم بالمركز الأول، والدكتور عاطف العيايدة بالمركز الثاني.

وأشاد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال رعايته الحفل، بدور الملتقى في دعم المبدعين في الطفيلة وتشجيعهم على الإبداع، مؤكدًا أهمية الجائزة بتعزيز التراث الثقافي والأدبي.

وأشار رئيس ملتقى الطفيلة الثقافي إبراهيم السقرات، إلى جهود لجنة التحكيم التي قامت بتقييم النصوص المشاركة واختيار الفائزين بعناية، مؤكدًا أن الملتقى يعمل جاهدًا على دعم المواهب الشابة في الطفيلة، وتعزيز مكانة الأدباء والشعراء المحليين.

--( بترا)

س م/م د/اح

10/10/2023 15:37:24

