الغذاء والدواء والبريد الأردني يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة، لاستحداث خدمات رقمية مشتركة تخدم المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة مهيدات لمقر شركة البريد بحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ورئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان.

وفي سياق آخر، تفقّد مهيدات خلال جولة ميدانية لجمرك عمان، اليوم سير إنجاز المعاملات الجمركية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية المستهدفة من قبل كوادر المؤسسة في قسم الرقابة الصحية، تابع خلالها آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة والجمرك عبر مشروع النافذة الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل.

--(بترا)

ع د/م ف

10/10/2023 15:47:09