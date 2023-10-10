الغذاء والدواء والبريد الأردني يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة، لاستحداث خدمات رقمية مشتركة تخدم المجتمع المحلي.
جاء ذلك خلال زيارة مهيدات لمقر شركة البريد بحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ورئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان.
وفي سياق آخر، تفقّد مهيدات خلال جولة ميدانية لجمرك عمان، اليوم سير إنجاز المعاملات الجمركية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية المستهدفة من قبل كوادر المؤسسة في قسم الرقابة الصحية، تابع خلالها آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة والجمرك عبر مشروع النافذة الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل.
--(بترا)
ع د/م ف
10/10/2023 15:47:09
MENAFN10102023000117011021ID1107221470
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