استشهاد فلسطيني شمال الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال متأثراً بجروح أصيب بها شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس.

وأصيب الشاب أحمد عوض، أمس برأسه خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر في الخليل، وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وكانت جماهير غفيرة شيعت في بلدة بيت أمر، ظهر اليوم، جثمان الشهيد منتصر زعاقيق الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ف ق

10/10/2023 15:28:23