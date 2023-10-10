Tuesday, 10 October 2023 10:28 GMT

استشهاد فلسطيني شمال الخليل

10/10/2023 2:35:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال متأثراً بجروح أصيب بها شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس.
وأصيب الشاب أحمد عوض، أمس برأسه خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر في الخليل، وأعلن لاحقا عن استشهاده.
وكانت جماهير غفيرة شيعت في بلدة بيت أمر، ظهر اليوم، جثمان الشهيد منتصر زعاقيق الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
10/10/2023 15:28:23

MENAFN10102023000117011021ID1107221468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث