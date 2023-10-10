استشهاد فلسطيني شمال الخليل
التاريخ
10/10/2023 2:35:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال متأثراً بجروح أصيب بها شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس.
وأصيب الشاب أحمد عوض، أمس برأسه خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر في الخليل، وأعلن لاحقا عن استشهاده.
وكانت جماهير غفيرة شيعت في بلدة بيت أمر، ظهر اليوم، جثمان الشهيد منتصر زعاقيق الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
10/10/2023 15:28:23
MENAFN10102023000117011021ID1107221468
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