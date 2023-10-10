الهلال الأحمر الفلسطيني: حظر دخول الطعام والماء والوقود لغزة عقاب جماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من الأزمة الإنسانية في غزة، مشددة على أن حظر دخول الطعام والماء والوقود إلى القطاع، يشكل عقاباً جماعياً متواصلاً لأكثر من مليوني مدني فلسطيني.

وأعربت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن قلقها، إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، والناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المحميين في القطاع، بمن في ذلك الطواقم الطبية.

وقالت الجمعية، إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني، باستهدافها للسكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في بعض مناطق القطاع، الأمر الذي يعيق تأدية الجمعية لمهمتها الإنسانية.

وأضافت أنها تنظر ببالغ الخطورة نحو تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار كامل على القطاع، مبينة أنها تعاني والمؤسسات الإنسانية الأخرى من شح المواد الأساسية واللازمة لاستمرار تقديم خدماتها، نتيجة لهذا الحصار غير القانوني.

وحذرت الجمعية من خطورة ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ إذ سجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحدها 23 انتهاكاً بحق مهامها الطبية، منذ يوم السبت الماضي، منها 7 انتهاكات في قطاع غزة، نجم عنها إصابة 5 أفراد من طواقم إسعاف الجمعية، أحدهم بحالة حرجة، وأضرار مادية في 6 مركبات إسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة في مقر الجمعية في شمال القطاع، وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ في مقر الجمعية الرئيسي في المحافظات الجنوبية للقطاع، نتيجة القصف العشوائي المتواصل لقوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، سجلت الجمعية 16 انتهاكاً، تمثلت باستهداف مركبات الإسعاف بالرصاص الحي، وتهديد الطواقم الطبية واحتجازها، ومنع أو إعاقة الوصول إلى محتاجي الخدمة الطبية الطارئة، مشيرة إلى حادثة شديدة الخطورة وقعت أمس الاثنين في محافظة رام الله والبيرة؛ إذ تم الاعتداء على أحد طواقم الجمعية جسدياً ولفظياً، واحتجازهم حوالي نصف ساعة ومصادرة هواتفهم، وتهديدهم بالقتل بشكل صريح.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بوضع حد لإفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني التي قد تصل إلى جرائم حرب، وبتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية، بما يضمن الوصول الآمن إلى كل المرضى والجرحى، والتدخل بشكل فوري وعاجل لوقف الأزمة الإنسانية، وإنهاء الحصار المفروض منذ 16 عاماً على القطاع، وفتح ممر إنساني آمن، لدخول الوقود والمواد الأساسية لاستمرار عمل المنشآت الإنسانية، وخروج المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع، تماشياً مع التزاماتهم القانونية وفقا لأحكام القانون الدولي.

--(بترا)

أ ش/م د/ف ق

10/10/2023 15:26:40