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الهناندة: وظائف المستقبل تتطلب تنمية المهارات الرقمية

10/10/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الوفود الشبابية العربية المشاركة في اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "الشباب وسوق العمل".
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد الهناندة خلال جلسة حوارية حضرها وزير الشباب محمد النابلسي، أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، مضيفا ان وظائف المستقبل ستكون مساندة للوظائف الحالية وتتطلب تنمية المهارات الرقمية لدى الأفراد.
وقال، ان العالم الافتراضي الذي يشهده العالم يرتبط بالإبداع والابتكار والريادة، مشيرا إلى ضرورة تبني مفاهيم اقتصادية وتشريعات تواكب التحول الرقمي لتكون داعمة ومحفزة للشباب وابتكاراتهم وإبداعاتهم، لافتا إلى التجربة الأردنية في مواكبة التكنولوجيا والريادة والابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والتي وضعت الأردن على خارطة ريادة الأعمال.
ودعا الهناندة إلى التكامل بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا والرقمنة والبناء على ما تقدم من منجزات والنهوض بها.
وعرض المشاركون في الجلسة لمحاور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المؤسسات العامة والوظائف المستقبلية وآليات تعزيز دور الشباب ودعم الريادة والابتكار.
- - (بترا)
غ ح/م ف/اح
10/10/2023 15:24:05

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